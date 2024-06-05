Что делать, если угнали машину: советы юриста, которые спасут ваши нервы

Юрист Палюлин рассказал, как грамотно действовать в случае угона автомобиля

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Никто не застрахован от угона автомобиля, но если это произошло, не стоит паниковать. Важно следовать четкому плану действий. Такую рекомендацию дал владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин.

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Первым делом нужно проверить через мобильное приложение "Парковки России", не находится ли ваше транспортное средство на штрафстоянке, советует юрист. Если его там нет, необходимо подать заявление об угоне в полицию.

Для этого можно обратиться в любое ближайшее отделение полиции, имея при себе паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

"После подачи заявления, требуйте у дежурного талон КУСП — выписку из книги учета сообщений о происшествиях. Этот талон понадобится вам для обращения в страховую компанию", — поясняет Палюлин.

Далее нужно сообщить об утрате автомобиля в рамках полиса КАСКО. Если страховая выплата поступит до того, как автомобиль будет найден, лучше оставить деньги себе, а машину передать страховой компании.

"В случае получения страховой выплаты по КАСКО и последующего обнаружения автомобиля, страховая компания предложит вам два варианта: либо вернуть страховое возмещение, либо отдать автомобиль страховой компании. Мы рекомендуем выбрать второй вариант, так как у угнанных автомобилей часто изменены VIN-номера, что сильно осложняет их дальнейшую продажу", — отметил юрист.

Кроме того, Палюлин предупреждает, что злоумышленники могли использовать украденный автомобиль для совершения преступлений.