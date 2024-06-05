Никто не застрахован от угона автомобиля, но если это произошло, не стоит паниковать. Важно следовать четкому плану действий. Такую рекомендацию дал владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин.
Первым делом нужно проверить через мобильное приложение "Парковки России", не находится ли ваше транспортное средство на штрафстоянке, советует юрист. Если его там нет, необходимо подать заявление об угоне в полицию.
Для этого можно обратиться в любое ближайшее отделение полиции, имея при себе паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
"После подачи заявления, требуйте у дежурного талон КУСП — выписку из книги учета сообщений о происшествиях. Этот талон понадобится вам для обращения в страховую компанию", — поясняет Палюлин.
Далее нужно сообщить об утрате автомобиля в рамках полиса КАСКО. Если страховая выплата поступит до того, как автомобиль будет найден, лучше оставить деньги себе, а машину передать страховой компании.
"В случае получения страховой выплаты по КАСКО и последующего обнаружения автомобиля, страховая компания предложит вам два варианта: либо вернуть страховое возмещение, либо отдать автомобиль страховой компании. Мы рекомендуем выбрать второй вариант, так как у угнанных автомобилей часто изменены VIN-номера, что сильно осложняет их дальнейшую продажу", — отметил юрист.
Кроме того, Палюлин предупреждает, что злоумышленники могли использовать украденный автомобиль для совершения преступлений.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.