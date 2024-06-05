Россиянам назвали самые частые поломки автоматической коробки передач в автомобилях

Поломка автоматической коробки передач автомобиля чаще всего связана с неисправностью одной из четырех ее частей. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта компании "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов.
"Среди компонентов АКП, которые наиболее подвержены поломкам, можно выделить гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод. Причинами неисправностей часто являются несвоевременное обслуживание, агрессивная манера вождения, перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима, а также использование некачественного масла", — объяснил Павел Константинов.
Стоимость ремонта автоматической коробки передач, по словам эксперта, определяется множеством факторов, включая тип трансмиссии, марку и модель автомобиля, а также сложность необходимых работ.
Например, частичный ремонт АКП, включающий замену одного из компонентов, таких как гидроблок, гидротрансформатор или фрикционы, может обойтись в среднем от 50 до 150 тысяч рублей, отметил специалист.
Полный ремонт коробки передач с заменой всех основных компонентов может стоить от 150 до 300 тысяч рублей, а полная замена агрегата обойдется в среднем в 200-250 тысяч рублей, подытожил Константинов.
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