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Россиянам назвали самые частые поломки автоматической коробки передач в автомобилях

Названы 4 детали автоматической КП машины, которые чаще всего ломаются

1:27
Авто

Поломка автоматической коробки передач автомобиля чаще всего связана с неисправностью одной из четырех ее частей. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта компании "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов.

Названы 4 детали автоматической КП машины, которые чаще всего ломаются
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

"Среди компонентов АКП, которые наиболее подвержены поломкам, можно выделить гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод. Причинами неисправностей часто являются несвоевременное обслуживание, агрессивная манера вождения, перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима, а также использование некачественного масла", — объяснил Павел Константинов.

Стоимость ремонта автоматической коробки передач, по словам эксперта, определяется множеством факторов, включая тип трансмиссии, марку и модель автомобиля, а также сложность необходимых работ.

Например, частичный ремонт АКП, включающий замену одного из компонентов, таких как гидроблок, гидротрансформатор или фрикционы, может обойтись в среднем от 50 до 150 тысяч рублей, отметил специалист.

Полный ремонт коробки передач с заменой всех основных компонентов может стоить от 150 до 300 тысяч рублей, а полная замена агрегата обойдется в среднем в 200-250 тысяч рублей, подытожил Константинов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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