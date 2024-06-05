Эта неполадка в машине может оставить вас без бензина в самый неподходящий момент

Эксперты рассказали, как безопасно открыть заевшую крышку бензобака автомобиля

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцы некоторых старых автомобилей сталкиваются с проблемой заедания крышки бензобака при открывании, что особенно неудобно на заправочных станциях.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В современных автомобилях крышка бензобака открывается нажатием специальной кнопки, но важно убедиться, что автомобиль разблокирован. В некоторых моделях крышка бензобака связана с центральным замком, и для её открытия необходимо, чтобы машина была открыта.

В более старых моделях для открытия крышки предусмотрен рычаг, расположенный в салоне рядом с водительским сиденьем.

Если механизм открытия подвергся коррозии, его следует обработать специальной смазкой, например, WD-40, стараясь не повредить покрытие автомобиля. Проблема может быть связана с неисправностью привода из-за скопившейся грязи.

В случае с электронным механизмом необходимо проверить предохранители. Нужно определить, какой предохранитель отвечает за механизм открытия крышки, и заменить его, если он перегорел.

Некоторые автомобили оснащены аварийным рычагом для открытия крышки бензобака, который обычно находится в багажнике или рядом с рычагом открытия капота. Этот механизм скрыт под обшивкой или пластиковой крышкой и обозначен красным тросиком.

Если ни один из этих способов не помог, рекомендуется обратиться к специалистам на СТО, которые обладают необходимыми инструментами и опытом для решения проблемы без повреждения автомобиля.