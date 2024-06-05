Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матовые и неоднородные: что говорит состояние ногтей о заболеваниях
Как получать пассивный доход?
Чем полезен бразильский орех
По мосту в Затоке в Одесской области мощный прилёт "Искандера"
Как правильно ухаживать за толстянкой, чтобы она не теряла листья? 
Ирина Хакамада поздравила дочь с днём рождения
Как сэкономить на визе в Египет
Сергей Юран: печально, что в РПЛ наплевательски относятся к российским тренерам
Ученые рассказали, насколько опасно человеку находиться на Луне
Эксперт назвал 7 предметов, от которых может загореться автомобиль

Эксперт Победоносцев: зажигалка и аккумулятор могут привести к возгоранию авто

1:38
Авто

Некоторые предметы, оставленные в автомобиле в жаркую погоду, могут легко привести к возгоранию. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Эксперт Победоносцев: зажигалка и аккумулятор могут привести к возгоранию авто
Фото: flickr.com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам эксперта, к таким предметам относятся зажигалки, аккумуляторы, пауэрбанки и даже телефоны, безопасная температура для которых составляет максимум 23-25 градусов. При превышении этой температуры устройства начинают перегреваться, и химические реакции внутри них могут привести к возгоранию.

"Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является крайне взрывчатым веществом. При взаимодействии с кислородом в окружающей среде образуется гремучий газ, который может привести к разрушительным последствиям, включая взрыв. То же самое относится к аккумуляторным батареям", — объяснил Сергей Победоносцев.

Специалист также отметил опасность емкостей с газом, любых баллончиков под давлением и даже пластиковых бутылок с водой. Он подчеркнул, что не следует оставлять их под прямыми солнечными лучами как в машине, так и дома.

"Если вы оставляете на подоконнике пластиковые бутылки с водой, то вода может собрать лучи в одной точке, действуя как увеличительное стекло. Если в этой точке температура превысит критическую для какого-либо материала, например, для деревянного подоконника, может начаться тление, которое затем перерастет в открытое горение и пожар", — рассказал Сергей Победоносцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Последние материалы
Как получать пассивный доход?
Чем полезен бразильский орех
По мосту в Затоке в Одесской области мощный прилёт "Искандера"
Как правильно ухаживать за толстянкой, чтобы она не теряла листья? 
Ирина Хакамада поздравила дочь с днём рождения
Как сэкономить на визе в Египет
Сергей Юран: печально, что в РПЛ наплевательски относятся к российским тренерам
Ученые рассказали, насколько опасно человеку находиться на Луне
Славе Копейкину было неловко сниматься в постельных сценах с Агнией Дитковските
В Казахстане заявили о выгоде от соблюдения антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников