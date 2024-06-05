Эксперт назвал 7 предметов, от которых может загореться автомобиль

Эксперт Победоносцев: зажигалка и аккумулятор могут привести к возгоранию авто

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Некоторые предметы, оставленные в автомобиле в жаркую погоду, могут легко привести к возгоранию. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Фото: flickr.com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам эксперта, к таким предметам относятся зажигалки, аккумуляторы, пауэрбанки и даже телефоны, безопасная температура для которых составляет максимум 23-25 градусов. При превышении этой температуры устройства начинают перегреваться, и химические реакции внутри них могут привести к возгоранию.

"Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является крайне взрывчатым веществом. При взаимодействии с кислородом в окружающей среде образуется гремучий газ, который может привести к разрушительным последствиям, включая взрыв. То же самое относится к аккумуляторным батареям", — объяснил Сергей Победоносцев.

Специалист также отметил опасность емкостей с газом, любых баллончиков под давлением и даже пластиковых бутылок с водой. Он подчеркнул, что не следует оставлять их под прямыми солнечными лучами как в машине, так и дома.

"Если вы оставляете на подоконнике пластиковые бутылки с водой, то вода может собрать лучи в одной точке, действуя как увеличительное стекло. Если в этой точке температура превысит критическую для какого-либо материала, например, для деревянного подоконника, может начаться тление, которое затем перерастет в открытое горение и пожар", — рассказал Сергей Победоносцев.