Российские водители часто используют автомобильный клаксон на городских улицах. Однако мало кто из них знает, что за звуковой сигнал можно получить штраф до 5000 рублей. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, в каких случаях за, казалось бы, безобидное "пибикание" грозит наказание.
Например, использование клаксона во дворе жилого дома или в зоне действия знака 3.26 согласно статье 12.20 КоАП РФ влечет штраф в 500 рублей. Кроме того, закон "О тишине" регулирует уровень шума в жилых районах. В Москве это правило действует в выходные дни, а в будни с 23:00 до 7:00 и во время обеденного перерыва с 13:00 до 15:00.
За беспорядочное использование клаксона водителя могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 рублей.
По правилам дорожного движения использовать клаксон допустимо только в двух случаях: для предотвращения аварии и при обгоне другой машины за городом. Однако нет четкой инструкции по продолжительности и месту подачи звукового сигнала.
Поэтому, если водитель решит "разбудить" застрявшего перед светофором коллегу звуковым сигналом, ему может грозить штраф в 500 рублей.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.