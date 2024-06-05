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Шокирующая правда: почему за обычное "пибикание" на улице можно получить штраф до 5000 рублей

В ГИБДД предупредили о штрафах до 5000 рублей за использование клаксона

1:27
Авто

Российские водители часто используют автомобильный клаксон на городских улицах. Однако мало кто из них знает, что за звуковой сигнал можно получить штраф до 5000 рублей. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, в каких случаях за, казалось бы, безобидное "пибикание" грозит наказание.

В ГИБДД предупредили о штрафах до 5000 рублей за использование клаксона
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Например, использование клаксона во дворе жилого дома или в зоне действия знака 3.26 согласно статье 12.20 КоАП РФ влечет штраф в 500 рублей. Кроме того, закон "О тишине" регулирует уровень шума в жилых районах. В Москве это правило действует в выходные дни, а в будни с 23:00 до 7:00 и во время обеденного перерыва с 13:00 до 15:00.

За беспорядочное использование клаксона водителя могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 рублей.

По правилам дорожного движения использовать клаксон допустимо только в двух случаях: для предотвращения аварии и при обгоне другой машины за городом. Однако нет четкой инструкции по продолжительности и месту подачи звукового сигнала.

Поэтому, если водитель решит "разбудить" застрявшего перед светофором коллегу звуковым сигналом, ему может грозить штраф в 500 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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