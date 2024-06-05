Ваш подержанный автомобиль сломался: вот как заставить продавца вернуть деньги

Автоюрист раскрыл, как вернуть автомобиль продавцу и получить назад свои деньги

2:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Из-за высокой стоимости новых автомобилей, российские автолюбители всё чаще выбирают подержанные машины. Однако покупка на вторичном рынке всегда сопряжена с риском: можно найти как надёжное авто, так и машину с скрытыми дефектами.

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Нередко случается, что подержанная машина начинает ломаться буквально через несколько дней после покупки.

Многие в таких случаях списывают всё на неудачу и самостоятельно решают проблемы, вкладывая дополнительные средства в ремонт. Однако, по закону, если автомобиль ломается сразу после покупки, новый владелец имеет полное право вернуть его продавцу и потребовать возврата денег. Автоюрист объяснил, как можно добиться этого.

Суть в том, чтобы заранее предусмотреть возможные проблемы. Это также помогает проверить надёжность продавца. Если автомобиль в хорошем состоянии, у бывшего владельца не будет причин для беспокойства.

Важно включить в договор купли-продажи дополнительные условия, касающиеся состояния ключевых компонентов автомобиля, сообщает naavtotrasse.ru.

Речь идет о двигателе, коробке передач, подвеске, а также окраске кузова. Продавец обязуется передать право собственности на полностью исправный автомобиль, что позволяет покупателю избежать непредвиденных расходов на ремонт.

Если покупка происходит через официального дилера, сделка упрощается, так как покупатель автоматически получает некоторую гарантию, даже если автомобиль подержанный.

Однако стоит помнить, что обычно срок для возврата автомобиля составляет не более двух недель. По истечении этого срока новый владелец берёт на себя ответственность за любые неисправности.

Наконец, возврат денег и автомобиля бывшему владельцу может быть сложным процессом. Даже при наличии соответствующих условий в документах, продавец не всегда готов вернуть всю сумму сразу. В таких случаях может потребоваться судебное разбирательство для получения компенсации, а иногда и проведение экспертизы.

Причем все первоначальные расходы лягут на покупателя.