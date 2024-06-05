Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё о чае: сорта, факты, советы по выбору и употреблению
Когда рекомендуется приостановить использование гель-лака на ногтя
Эвелина Блёданс призналась, что является экстрасенсом
Тренер "Зенита" Семак согласился, что всё время выигрывать невозможно
Диетолог Макиша: человеку необходимы масла, содержащие ненасыщенные жиры
Россиянин выпрыгнул с 29-го этажа из-за стресса в Паттайе
Горчица и известь помогут победить проволочника
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Стали известны самые вредные породы кошек
Почему установка больших колес на автомобиль грозит штрафом и повреждением машины

В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса

2:13
Авто

Мечта сделать свой автомобиль более эффектным часто посещает многих автолюбителей. Некоторые смельчаки воплощают свои фантазии в реальность. Серийная модель превращается в нечто особенное благодаря новой оптике, аэрографии, спойлерам и другим улучшениям. Однако чаще всего тюнинг начинается с замены колес — стандартные шины уступают место более крупным.

В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar. ru, почему категорически запрещено устанавливать на машину большие колеса.

Не секрет, что стандартные диски и резина не всегда выглядят впечатляюще. Поэтому автомобилисты нередко решаются на покупку больших легкосплавных дисков и низкопрофильных шин. Однако стоимость такого комплекта может значительно ударить по карману автовладельца. Но даже эти расходы не останавливают тех, кто хочет выглядеть на дороге круче.

Важно помнить, что установка колес большего диаметра, не предусмотренных автопроизводителем, является серьезным нарушением, за которое, согласно статье 12.5 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, сотрудник ДПС может выписать предписание устранить эту проблему и направить на внеочередной техосмотр.

Но, несмотря на запрет, такие колеса все равно устанавливают!

Следует понимать, что большие колеса имеют увеличенный вес по сравнению со стандартными, что приводит к усилению нагрузки на двигатель и ходовую часть автомобиля. Это увеличивает расход топлива, снижает динамику, а подвеска изнашивается быстрее.

Кроме того, низкопрофильные шины хуже справляются с ударными нагрузками, что приводит к повреждениям дисков и подвески. Риск повредить такие покрышки значительно выше по сравнению с высокопрофильными.

В ГИБДД призвали водителей устанавливать на авто только те шины и диски, которые одобрены производителем. Это не только продлит срок службы автомобиля, но и обеспечит безопасность водителя и пассажиров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
ВСУ внаглую решили осуществить штурм российских позиций
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк
Как избавиться от муравьёв на пионах?
В России растёт популярность рублёвых сбережений
Дмитрий Корнев: "ТОС-3 "Дракон" является самой удачной модификацией огнемёта"
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников