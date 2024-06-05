Почему установка больших колес на автомобиль грозит штрафом и повреждением машины

В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса

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Мечта сделать свой автомобиль более эффектным часто посещает многих автолюбителей. Некоторые смельчаки воплощают свои фантазии в реальность. Серийная модель превращается в нечто особенное благодаря новой оптике, аэрографии, спойлерам и другим улучшениям. Однако чаще всего тюнинг начинается с замены колес — стандартные шины уступают место более крупным.

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Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar. ru, почему категорически запрещено устанавливать на машину большие колеса.

Не секрет, что стандартные диски и резина не всегда выглядят впечатляюще. Поэтому автомобилисты нередко решаются на покупку больших легкосплавных дисков и низкопрофильных шин. Однако стоимость такого комплекта может значительно ударить по карману автовладельца. Но даже эти расходы не останавливают тех, кто хочет выглядеть на дороге круче.

Важно помнить, что установка колес большего диаметра, не предусмотренных автопроизводителем, является серьезным нарушением, за которое, согласно статье 12.5 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, сотрудник ДПС может выписать предписание устранить эту проблему и направить на внеочередной техосмотр.

Но, несмотря на запрет, такие колеса все равно устанавливают!

Следует понимать, что большие колеса имеют увеличенный вес по сравнению со стандартными, что приводит к усилению нагрузки на двигатель и ходовую часть автомобиля. Это увеличивает расход топлива, снижает динамику, а подвеска изнашивается быстрее.

Кроме того, низкопрофильные шины хуже справляются с ударными нагрузками, что приводит к повреждениям дисков и подвески. Риск повредить такие покрышки значительно выше по сравнению с высокопрофильными.

В ГИБДД призвали водителей устанавливать на авто только те шины и диски, которые одобрены производителем. Это не только продлит срок службы автомобиля, но и обеспечит безопасность водителя и пассажиров.