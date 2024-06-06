Toyota RAV4 больше не нужен: топ-4 альтернативных кроссоверов за 2 миллиона рублей

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Альтернативы Toyota RAV4: что выбрать на вторичном рынке за 2 миллиона рублей

1:02
Авто

Toyota RAV4 пользуется большой популярностью на вторичном рынке, что отражается на его высокой цене — за восьмилетний автомобиль просят 2-3 миллиона рублей.

Альтернативы Toyota RAV4: что выбрать на вторичном рынке за 2 миллиона рублей
Фото: Wikipedia by TTTNIS is licensed under Общественное достояние

Эксперты издания "За рулем" предложили альтернативы в виде четырех больших вседорожников до 2 миллионов рублей. Volkswagen Touareg восьми-девятилетнего возраста известен надежными моторами и автоматической коробкой передач, но имеет высокий расход топлива.

Kia Sorento Prime рекомендуется в бензиновой версии, так как дизельные двигатели требуют качественного топлива и потребляют много масла. Volvo XC60 первого поколения с пробегом около 150 тысяч км предпочтительнее в дизельной версии, несмотря на дорогие запчасти. Nissan Pathfinder IV, возрастом 8-9 лет и пробегом до 150 тысяч км, предлагает надежный двигатель, но вызывает сомнения своим вариатором и проблемами с подвеской.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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