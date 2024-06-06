Экстренная помощь: что делать, если крышка бензобака застряла и вы не можете заправиться

Застревание крышки бензобака — распространенная проблема, которая может застать водителей врасплох, особенно на заправке. Если крышка вашего автомобиля открывается с помощью электронной кнопки, убедитесь, что автомобиль разблокирован, так как крышка может быть связана с центральным замком.
В старых моделях часто есть рычаг, который следует правильно нажимать. При заржавевшем механизме используйте проникающую смазку, например, WD-40. В автомобилях с электронным механизмом может быть неисправен предохранитель, который нужно заменить.
Некоторые автомобили оснащены аварийным рычагом, обычно расположенным в багажнике или рядом с капотом. Если ни один из методов не помогает, обратитесь к механику. Важно избегать применения силы, чтобы не повредить лючок или краску автомобиля.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.