Экстренная помощь: что делать, если крышка бензобака застряла и вы не можете заправиться

Как справиться с застрявшей крышкой бензобака: советы от экспертов

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Застревание крышки бензобака — распространенная проблема, которая может застать водителей врасплох, особенно на заправке. Если крышка вашего автомобиля открывается с помощью электронной кнопки, убедитесь, что автомобиль разблокирован, так как крышка может быть связана с центральным замком.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

В старых моделях часто есть рычаг, который следует правильно нажимать. При заржавевшем механизме используйте проникающую смазку, например, WD-40. В автомобилях с электронным механизмом может быть неисправен предохранитель, который нужно заменить.

Некоторые автомобили оснащены аварийным рычагом, обычно расположенным в багажнике или рядом с капотом. Если ни один из методов не помогает, обратитесь к механику. Важно избегать применения силы, чтобы не повредить лючок или краску автомобиля.