Осторожно: пена на дорогах после дождя угрожает безопасности водителей

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Почему появляется пена на улицах после дождя и чем это может быть опасно?

0:54
Авто

Пена, появляющаяся на улицах после дождя, образуется из-за смешивания дождевой воды с загрязнителями на дорожном покрытии и тротуарах. Вода, стекая по улицам, смешивается с маслом, пылью, пыльцой, органическими остатками и химическими веществами, оставленными шинами и тормозными колодками, что приводит к образованию пены.

Почему появляется пена на улицах после дождя и чем это может быть опасно?
Фото: openverse by State Farm is licensed under CC BY 2.0

Химические вещества из моющих средств и органические соединения, такие как гуминовые кислоты, также способствуют этому процессу. Хотя пена не представляет прямой угрозы для здоровья, она может указывать на наличие вредных загрязнителей, таких как масла, смазки и тяжелые металлы. Пена может ухудшить сцепление шин с дорогой, увеличивая риск аварий, особенно при легком дожде, когда вода смешивается с загрязнениями и создает скользкую поверхность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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