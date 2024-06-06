Осторожно: пена на дорогах после дождя угрожает безопасности водителей

Почему появляется пена на улицах после дождя и чем это может быть опасно?

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Пена, появляющаяся на улицах после дождя, образуется из-за смешивания дождевой воды с загрязнителями на дорожном покрытии и тротуарах. Вода, стекая по улицам, смешивается с маслом, пылью, пыльцой, органическими остатками и химическими веществами, оставленными шинами и тормозными колодками, что приводит к образованию пены.

Фото: openverse by State Farm is licensed under CC BY 2.0

Химические вещества из моющих средств и органические соединения, такие как гуминовые кислоты, также способствуют этому процессу. Хотя пена не представляет прямой угрозы для здоровья, она может указывать на наличие вредных загрязнителей, таких как масла, смазки и тяжелые металлы. Пена может ухудшить сцепление шин с дорогой, увеличивая риск аварий, особенно при легком дожде, когда вода смешивается с загрязнениями и создает скользкую поверхность.