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Масштабный скандал в Toyota: выявлены серьёзные махинации с методами тестирования авто

Toyota останавливает производство трёх моделей из-за нарушений в краш-тесте

1:06
Авто

Расследование Toyota выявило нарушения в методах тестирования и сертификации семи моделей автомобилей, что побудило компанию приостановить производство и поставки трёх из них.

Toyota останавливает производство трёх моделей из-за нарушений в краш-тесте
Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

Председатель Toyota Акио Тойода принес извинения за масштабное мошенничество в краш-тестах, обнаруженное спустя два года после аналогичных проблем в дочерних компаниях Hino Motors и Daihatsu. Влияние затронуло модели, продаваемые только в Японии, включая Corolla Fielder, Axio и Yaris Cross. Остальные четыре модели — Crown, Isis, Sienta и RX — больше не производятся.

Toyota заявила, что безопасность автомобилей не нарушена и использование их не требует прекращения. Аналогичные проблемы были выявлены у конкурентов Mazda и Honda, которые также приостановили производство некоторых моделей и извинились за нарушения в тестировании. Toyoda подчеркнул, что компания будет стремиться к исправлению ошибок и совершенствованию процессов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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