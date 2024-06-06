Масштабный скандал в Toyota: выявлены серьёзные махинации с методами тестирования авто

Toyota останавливает производство трёх моделей из-за нарушений в краш-тесте

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Расследование Toyota выявило нарушения в методах тестирования и сертификации семи моделей автомобилей, что побудило компанию приостановить производство и поставки трёх из них.

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Председатель Toyota Акио Тойода принес извинения за масштабное мошенничество в краш-тестах, обнаруженное спустя два года после аналогичных проблем в дочерних компаниях Hino Motors и Daihatsu. Влияние затронуло модели, продаваемые только в Японии, включая Corolla Fielder, Axio и Yaris Cross. Остальные четыре модели — Crown, Isis, Sienta и RX — больше не производятся.

Toyota заявила, что безопасность автомобилей не нарушена и использование их не требует прекращения. Аналогичные проблемы были выявлены у конкурентов Mazda и Honda, которые также приостановили производство некоторых моделей и извинились за нарушения в тестировании. Toyoda подчеркнул, что компания будет стремиться к исправлению ошибок и совершенствованию процессов.