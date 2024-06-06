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Новый Volkswagen GTI Clubsport: тайное оружие для Нюрбургринга с мощностью, как у Bugatti

Volkswagen представила обновлённый GTI Clubsport: больше мощности

1:10
Авто

Volkswagen анонсировала новый GTI Clubsport, который получил улучшенные характеристики и обновлённое шасси. Мощность автомобиля осталась на уровне 296 л. с., а крутящий момент — 295 фунт-фут, как у предыдущей модели 2021 года, но теперь разгон до 62 миль в час занимает 5.9 секунд.

Volkswagen представила обновлённый GTI Clubsport: больше мощности
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Особое внимание уделено шасси: увеличен угол развала передних колес, расширены параметры работы переднего блокирующего дифференциала, улучшена подвеска и настроена система управления динамикой. Инженеры Volkswagen работали над улучшением рулевого управления совместно с тест-пилотом Bugatti.

Автомобиль получил новый кожаный руль и настройки для оптимальной работы на Нюрбургринге. Опционально доступен выхлоп Akrapovic и гоночный пакет, увеличивающий максимальную скорость до 166 миль в час. Внешние и внутренние акценты включают красные логотипы GTI и обновленный дизайн колесных дисков.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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