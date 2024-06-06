Катастрофический дефект: Toyota отзывает сотни тысяч авто из-за риска поломки двигателя

Toyota отзывает более 100,000 автомобилей Tundra и Lexus LX из-за двигателя

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota объявила об отзыве более 100,000 пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX в США из-за потенциального загрязнения двигателя, что может привести к его остановке.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), отозваны модели с двигателем V35A, произведенные в 2022 и 2023 годах. Проблема связана с тем, что остатки мусора, не удаленные во время производства, могут загрязнить двигатель и вызвать отказ главных подшипников, что приведет к серьезным повреждениям. Toyota впервые выявила проблему в июне 2022 года после анализа двух автомобилей с заклинившими двигателями.

С тех пор компания внедрила изменения в производственный процесс, чтобы уменьшить вероятность загрязнения. В настоящее время Toyota разрабатывает решение для устранения проблемы и обещает возместить владельцам расходы на ремонт, а также выполнить все работы по отзыву бесплатно.