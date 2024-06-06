Маск бросает Tesla: генеральный директор компании финансирует ИИ-стартапы — инвесторы в шоке

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Илон Маск приоритетно направляет AI-процессоры Nvidia в X* и xAI вместо Tesla

1:13
Авто

Генеральный директор Tesla Илон Маск поручил Nvidia направить AI-процессоры в его компании X* и xAI вместо Tesla, сообщило CNBC. Это вызвало опасения у акционеров относительно его приверженности Tesla, особенно перед голосованием по его компенсационному пакету 13 июня.

Илон Маск приоритетно направляет AI-процессоры Nvidia в X* и xAI вместо Tesla
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Внутренняя записка Nvidia показала, что 12,000 процессоров, первоначально предназначенных для Tesla, были перенаправлены в X*. Это задерживает поставки на сумму более $500 миллионов для Tesla. Маск заявил, что Tesla пока не имеет места для хранения процессоров до завершения расширения Gigafactory в Техасе.

Tesla планирует потратить $10 миллиардов на AI в этом году для разработки ПО для автономного вождения и робототехники. Маск также развивает AI в X* и xAI для чатбота Grok и других приложений. Акционеры обеспокоены, что Маск уделяет больше внимания другим проектам, чем Tesla, особенно на фоне замедления рынка электромобилей и сокращений на 10% сотрудников компании.

* - запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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