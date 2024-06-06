Конец эпохи Tesla: компания теряет миллиарды — крупные инвесторы бегут, в спешке избавляясь от её акций

Некоторые институциональные инвесторы Tesla начинают выходить из акций компании, полагая, что её дни стремительного роста остались позади. Акции Tesla упали на 30% в этом году и более чем на 50% с 2021 года, потеряв около $600 миллиардов рыночной стоимости из-за жесткой конкуренции и падения продаж.
Первый квартал показал результаты ниже ожиданий аналитиков, несмотря на обещания Илона Маска выпустить новые, более доступные модели в 2025 году. Из 18 фондов, отслеживаемых Morningstar, 10 сократили свои позиции в Tesla в последнем квартале, а 4 уменьшили свои доли на 15% и более.
Тем не менее, 19 аналитиков продолжают рекомендовать акции Tesla к покупке. Некоторые крупные инвесторы, такие как Росс Гербер, начали распродавать свои акции, считая, что влияние Маска на компанию становится деструктивным. Несмотря на это, Tesla остается самым ценным автопроизводителем в мире с рыночной капитализацией более $560 миллиардов, хотя её акции торгуются с высоким коэффициентом прибыли.
Инвесторы, такие как Cathie Wood из Ark Invest, продолжают поддерживать компанию, ожидая значительного роста благодаря автономным технологиям. Однако критики указывают на высокие риски, связанные с самоуправляемыми автомобилями, что побудило некоторых инвесторов, таких как Грэм Танака, продавать акции Tesla и переключаться на компании, такие как Nvidia, которые кажутся более перспективными в сфере искусственного интеллекта.
Кошки — отважные создания.