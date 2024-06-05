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Первые в мире: Volvo внедряет революционные "паспорта батарей" для своих электромобилей

Volvo запускает первый в мире "паспорта батарей" для электромобилей EX90

1:08
Авто

Volvo Cars объявила о запуске первого в мире "паспорта батарей" для своего флагманского электромобиля EX90 SUV, который вскоре начнет производиться. Паспорта, разработанные в партнерстве с британским стартапом Circulor и использующие блокчейн-технологии для отслеживания цепочек поставок, будут обязательными для всех электромобилей, продаваемых в ЕС с февраля 2027 года.

Volvo запускает первый в мире "паспорта батарей" для электромобилей EX90
Фото: Wikipedia by Herranderssvensson is licensed under CC BY-SA 3.0

В них будет содержаться информация о составе батарей, происхождении ключевых материалов, углеродном следе и содержании переработанных материалов. Volvo решила внедрить эти паспорта за три года до вступления регламента в силу, чтобы быть прозрачными для покупателей.

Паспорта будут доступны через QR-код на водительской двери. Процесс внедрения потребовал изменений в производственных процессах Volvo, чтобы отслеживать происхождение каждой детали автомобиля. Стоимость паспорта составит около $10 за автомобиль. Volvo планирует постепенно распространить эту инициативу на все свои электромобили.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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