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Скандал с подделкой тестов: Toyota и другие гиганты автопрома под прицелом министерства

Министерство транспорта Японии расследует нарушение сертификационных тестов в Toyota

1:14
Авто

Во вторник представители Министерства транспорта Японии начали расследование в штаб-квартире Toyota Motor после обнаружения нарушений в заявках на сертификацию определенных моделей автомобилей.

Министерство транспорта Японии расследует нарушение сертификационных тестов в Toyota
Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот скандал, начавшийся с проверки безопасности в подразделении компактных автомобилей Toyota, Daihatsu, затронул также Mazda, Honda, Suzuki и Yamaha, которые признались в подделке данных для сертификации. Toyota и Mazda приостановили продажи некоторых моделей, но заверили, что эксплуатация автомобилей не нарушает регламентов.

Аналитики полагают, что влияние на продажи будет ограниченным, поскольку у японских потребителей нет альтернатив. Однако председатель Toyota Акио Тойода может столкнуться с давлением, так как советники по доверенности рекомендуют акционерам голосовать против его переизбрания. Этот скандал может также затронуть цепочку поставок и нанести удар по экономике Японии. Акции Toyota, Honda и Mazda упали почти на 3% с закрытия пятницы, акции Yamaha снизились на 1.3%, а акции Suzuki остались без изменений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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