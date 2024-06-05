Tesla в опасности: инвесторы требуют пересмотра политики Маска и угрожают акциями

Норвежский пенсионный фонд KLP, крупнейший в стране, объявил о поддержке предложения акционеров, призывающих Tesla к участию в переговорах по заработной плате и условиям труда.
Этот шаг вызван продолжающейся с 27 октября забастовкой механиков Tesla в Швеции, одним из самых продолжительных трудовых споров в стране. Ежегодное собрание акционеров Tesla состоится 13 июня. Там будет обсуждаться это предложение. KLP, владеющий 900,000 акциями Tesla, надеется на значительную поддержку от других акционеров.
Кроме того, фонд намерен голосовать против переезда Tesla в Техас и против подтверждения пакета оплаты труда для CEO Илона Маска, считая его чрезмерным.
Кошки — отважные создания.