Tesla в опасности: инвесторы требуют пересмотра политики Маска и угрожают акциями

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии поддержит предложение о коллективных переговорах

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Норвежский пенсионный фонд KLP, крупнейший в стране, объявил о поддержке предложения акционеров, призывающих Tesla к участию в переговорах по заработной плате и условиям труда.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот шаг вызван продолжающейся с 27 октября забастовкой механиков Tesla в Швеции, одним из самых продолжительных трудовых споров в стране. Ежегодное собрание акционеров Tesla состоится 13 июня. Там будет обсуждаться это предложение. KLP, владеющий 900,000 акциями Tesla, надеется на значительную поддержку от других акционеров.

Кроме того, фонд намерен голосовать против переезда Tesla в Техас и против подтверждения пакета оплаты труда для CEO Илона Маска, считая его чрезмерным.