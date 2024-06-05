Неожиданная правда: почему виновником аварии может быть сам пострадавший

Автоюрист объяснил, когда пострадавший в ДТП может быть признан виновным

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

В ДТП с повреждённой задней частью транспортного средства иногда виновником может быть сам пострадавший водитель. Об этом рассказала автоюрист Ксения Лобунец в интервью "Новостям транспорта".

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По её словам, если водитель сдавал задним ходом без проверки безопасности манёвра или резко остановился на светофоре, вина может быть возложена на него. Аналогично, если водитель подрезал другую машину, вынуждая её резко тормозить, он также может быть признан виновным.

Однако на практике водителю, въехавшему в заднюю часть, приходится доказывать свою невиновность. Инспекторы часто не углубляются в детали таких ДТП, поэтому Лобунец советует водителям иметь видеорегистратор и не подписывать протокол, если они уверены в своей невиновности.

Доказательствами могут служить видеозаписи и свидетельские показания. При недостатке доказательств рекомендуется обратиться к автоюристу для профессиональной помощи в суде.