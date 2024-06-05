Новый способ ввоза авто может обернуться доначислением таможенных платежей

Сэкономить на растаможке: как ввозить автомобили через соседние страны

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Если транспортное средство ввозится через соседнюю страну и оформляется на гражданина, обладающего льготами, таможенные платежи могут быть сокращены на 50%.

Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Однако, важно, чтобы документы содержали полные суммы, так как льготы субсидируются напрямую из государственного бюджета. При выявлении случаев, когда автомобили были растаможены через льготников, россиянам грозит доначисление платежей и аннулирование ЭПТС.

Сроки возможных доначислений не определены, и риски возрастают при проверках государственных органов соседней страны. Если будет обнаружено коммерческое использование льгот, новый владелец должен будет оплатить изначально сэкономленные 50% .