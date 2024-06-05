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Новый способ ввоза авто может обернуться доначислением таможенных платежей

Сэкономить на растаможке: как ввозить автомобили через соседние страны

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Авто

Если транспортное средство ввозится через соседнюю страну и оформляется на гражданина, обладающего льготами, таможенные платежи могут быть сокращены на 50%.

Сэкономить на растаможке: как ввозить автомобили через соседние страны
Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Однако, важно, чтобы документы содержали полные суммы, так как льготы субсидируются напрямую из государственного бюджета. При выявлении случаев, когда автомобили были растаможены через льготников, россиянам грозит доначисление платежей и аннулирование ЭПТС.

Сроки возможных доначислений не определены, и риски возрастают при проверках государственных органов соседней страны. Если будет обнаружено коммерческое использование льгот, новый владелец должен будет оплатить изначально сэкономленные 50% .

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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