Если транспортное средство ввозится через соседнюю страну и оформляется на гражданина, обладающего льготами, таможенные платежи могут быть сокращены на 50%.
Однако, важно, чтобы документы содержали полные суммы, так как льготы субсидируются напрямую из государственного бюджета. При выявлении случаев, когда автомобили были растаможены через льготников, россиянам грозит доначисление платежей и аннулирование ЭПТС.
Сроки возможных доначислений не определены, и риски возрастают при проверках государственных органов соседней страны. Если будет обнаружено коммерческое использование льгот, новый владелец должен будет оплатить изначально сэкономленные 50% .
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.