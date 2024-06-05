Стало известно, почему владельцы Lada Granta массово обращаются за заменой бамперов

На "АвтоВАЗе" запущена сервисная кампания по перекраске и замене бамперов автомобилей Lada Granta. Как сообщает "Лада. Онлайн", владельцы машин, у которых обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП) бамперов, могут обратиться в дилерские центры для бесплатной перекраски.
Если выявляется, что бампер ранее перекрашивался на заводе, и под отслоением виден первичный слой ЛКП, бампер подлежит замене и повторной окраске.
Процедура перекраски и замены будет осуществляться по заводской технологии. Кампания направлена на устранение проблемы растрескивания и отслоения краски, чтобы обеспечить высокое качество внешнего вида автомобилей Lada Granta.
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