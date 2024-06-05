Новый компактный кроссовер из Китая поразит россиян ценой и возможностями

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На российский рынок выходит новый китайский кроссовер DFSK 500

1:08
Авто

На российском рынке скоро появится новый китайский кроссовер DFSK 500 от компании Dongfeng. Точная дата выхода и цена пока неизвестны. Кроссовер длиной 4385 мм, с колёсной базой 2655 мм, рассчитан на 5 человек и имеет багажник объемом 318 литров. Клиренс автомобиля составляет 191 мм, а задняя спинка сидений складывается в пропорции 2 к 3.

На российский рынок выходит новый китайский кроссовер DFSK 500
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Модель оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л. с., работающим в паре с вариатором. В базовой комплектации предусмотрены мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, обогрев передних кресел, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света, камера заднего вида и передние подушки безопасности. В компании Dongfeng отмечают, что DFSK 500 станет самым маленьким и дешевым кроссовером в их линейке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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