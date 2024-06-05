Новая налоговая льгота: спасение или катастрофа для российского автопрома?

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Снижение налога на прибыль ускорит локализацию производства автокомпонентов в России

1:09
Авто

На парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по экономической политике обсуждали меры для ускорения импортозамещения и локализации производства автокомпонентов в России.

Снижение налога на прибыль ускорит локализацию производства автокомпонентов в России
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Первый зампред комитета Иван Абрамов предложил снизить налог на прибыль для новых компаний, производящих высокотехнологичные компоненты для автозаводов. Это, по его мнению, поможет наладить собственное производство запчастей, особенно в отраслях такси и каршеринга.

Внесённый в Госдуму законопроект предлагает измерять уровень локализации в баллах, аналогично норме о допуске машин к государственным закупкам. Минимальные требования к локализации будут установлены правительством. Абрамов подчеркнул, что для рентабельного производства, например, автоматических коробок передач, необходимо обеспечить выпуск 700 тыс. единиц.

Участники слушаний поддержали идею налоговых льгот для новых производителей компонентов, считая это важным шагом для ускорения процесса импортозамещения и укрепления отечественного автопрома.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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