Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Силина: 100 приседаний за один подход помогут похудеть
Заворотнюк впервые снялась в 1991 году в экранизации романа Набокова
Бэби-бумеры сегодня экономят, как никогда раньше
Эксперт по уборке с BBC Максин Дуайер посоветовала уксус против разводов на окнах
Исследование: какие заболевания повышают риск появления перхоти
Секреты страхования жилья: как выбрать идеальный полис и сэкономить
Ароматный крем-суп из цветной капусты с карри
Певица Пелагея нашла альтернативу отдыху дочери в Турции
Стало известно, почему кошка боится апельсинов
Эти шесть европейских седанов взорвали российский рынок: почему они так популярны

Шесть надежных седанов европейских марок российской сборки: выбор эксперта

2:41
Авто

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев провел мониторинг вторичного авторынка и выделил шесть достойных седанов европейских марок российской сборки, возрастом 6-10 лет и с пробегом до 100 тыс. км, стоимостью от 1 до 2 млн рублей.

Шесть надежных седанов европейских марок российской сборки: выбор эксперта
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
  1. Ford Focus III: Цена — 1,2-1,5 млн рублей. Электроники много, но проблемы с агрегатами: гидроавтомат 6F35 перегревается, а роботизированные коробки Getrag 6DCT450 и 6DCT250 часто выходят из строя. Надежный вариант — старый агрегат Duratec 1,6 литра с МКПП.
  2. Opel Astra J: Цена — 1-1,3 млн рублей. Прочный кузов и ходовая часть, но проблемные турбомоторы. Самые надежные двигатели — атмосферники 1,6 и 1,8 литра. Гидроавтомат 6T40/6Т45 требует внимательности.
  3. Peugeot 408: Цена — 1-1,4 млн рублей. Прочная подвеска и кузов, но атмосферные и турбомоторы требуют капитального ремонта. Надежные варианты — агрегат ЕС5 1,6 литра и дизель DV6CM 1,5 литра.
  4. Renault Fluence: Цена — от 0,8 млн рублей. Надежные атмосферные моторы 1,6 и 2,0 литра. Лучше выбирать версию с МКП, так как вариаторы Jatco могут выйти из строя после 50-80 тыс. км.
  5. Skoda Octavia III: Цена — 1,4-2,1 млн рублей. Прочные кузов и подвеска, но турбомоторы требуют внимания. Самый надежный двигатель — атмосферник 1,6 литра. Роботы DSG модернизировались, но остаются ненадежными.
  6. Volkswagen Jetta VI: Цена — от 1,3 млн рублей. Похож на Octavia, но дешевле. Надежный атмосферник 1,6 литра с механикой или гидроавтоматом. Отличается хорошей эргономикой, но с упрощенной электроникой.

Эти модели предлагают хороший баланс между ценой и надежностью, делая их привлекательным выбором на вторичном рынке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Два продукта, которые усиливают чувство тревоги
Открыто влияние магнитного поля на частоту сердечных сокращений рыбьих эмбрионов
Приведи погреб в порядок после зимы: 5 важных шагов
ВТБ открывает филиалы в новых российских регионах
Как накачать пресс, не вставая с кровати? Рассказала тренер
Запад пошёл на эскалацию, понимая, что Украина обречена
Снижение налога на прибыль ускорит локализацию производства автокомпонентов в России
Эксперт Максимов исключил возврат рынка торговой недвижимости к положению 2010-х
Летние оттенки помад, которые привлекут мужчин и спровоцируют знакомства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников