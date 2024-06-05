Эти шесть европейских седанов взорвали российский рынок: почему они так популярны

Шесть надежных седанов европейских марок российской сборки: выбор эксперта

2:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев провел мониторинг вторичного авторынка и выделил шесть достойных седанов европейских марок российской сборки, возрастом 6-10 лет и с пробегом до 100 тыс. км, стоимостью от 1 до 2 млн рублей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Ford Focus III: Цена — 1,2-1,5 млн рублей. Электроники много, но проблемы с агрегатами: гидроавтомат 6F35 перегревается, а роботизированные коробки Getrag 6DCT450 и 6DCT250 часто выходят из строя. Надежный вариант — старый агрегат Duratec 1,6 литра с МКПП. Opel Astra J: Цена — 1-1,3 млн рублей. Прочный кузов и ходовая часть, но проблемные турбомоторы. Самые надежные двигатели — атмосферники 1,6 и 1,8 литра. Гидроавтомат 6T40/6Т45 требует внимательности. Peugeot 408: Цена — 1-1,4 млн рублей. Прочная подвеска и кузов, но атмосферные и турбомоторы требуют капитального ремонта. Надежные варианты — агрегат ЕС5 1,6 литра и дизель DV6CM 1,5 литра. Renault Fluence: Цена — от 0,8 млн рублей. Надежные атмосферные моторы 1,6 и 2,0 литра. Лучше выбирать версию с МКП, так как вариаторы Jatco могут выйти из строя после 50-80 тыс. км. Skoda Octavia III: Цена — 1,4-2,1 млн рублей. Прочные кузов и подвеска, но турбомоторы требуют внимания. Самый надежный двигатель — атмосферник 1,6 литра. Роботы DSG модернизировались, но остаются ненадежными. Volkswagen Jetta VI: Цена — от 1,3 млн рублей. Похож на Octavia, но дешевле. Надежный атмосферник 1,6 литра с механикой или гидроавтоматом. Отличается хорошей эргономикой, но с упрощенной электроникой.

Эти модели предлагают хороший баланс между ценой и надежностью, делая их привлекательным выбором на вторичном рынке.