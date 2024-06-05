Новый Nissan Qashqai из Китая уже в России — цена и комплектации удивят

В Россию по параллельному импорту привезли новый Nissan Qashqai китайской сборки

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

В Россию по параллельному импорту привезли новый Nissan Qashqai, произведенный на заводе Dongfeng-Nissan. Как сообщил эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев, на российском рынке модель доступна в трех вариантах: с механической коробкой передач за 2,6 млн рублей, с вариатором за 3,1 млн рублей и с полным приводом и богатым оснащением за 3,7 млн рублей.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

Автомобиль представлен двумя двигателями: младшим 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 115 л. с., который сочетается с механикой или вариатором Jatco JF015E, и старшим 2,0-литровым атмосферным мотором на 144 л. с., работающим с вариатором JF016E. Несмотря на ряд проблем младшего агрегата, старший двигатель демонстрирует большую надежность. Вариаторы в Nissan Qashqai обычно не вызывают проблем до пробега в 80-100 тыс. км.

Автомобиль оснащен богатым набором электроники, включая фирменную систему ProPilot, что делает его привлекательным вариантом на российском рынке.