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Новый Nissan Qashqai из Китая уже в России — цена и комплектации удивят

В Россию по параллельному импорту привезли новый Nissan Qashqai китайской сборки

1:18
Авто

В Россию по параллельному импорту привезли новый Nissan Qashqai, произведенный на заводе Dongfeng-Nissan. Как сообщил эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев, на российском рынке модель доступна в трех вариантах: с механической коробкой передач за 2,6 млн рублей, с вариатором за 3,1 млн рублей и с полным приводом и богатым оснащением за 3,7 млн рублей.

В Россию по параллельному импорту привезли новый Nissan Qashqai китайской сборки
Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

Автомобиль представлен двумя двигателями: младшим 1,2-литровым турбированным двигателем мощностью 115 л. с., который сочетается с механикой или вариатором Jatco JF015E, и старшим 2,0-литровым атмосферным мотором на 144 л. с., работающим с вариатором JF016E. Несмотря на ряд проблем младшего агрегата, старший двигатель демонстрирует большую надежность. Вариаторы в Nissan Qashqai обычно не вызывают проблем до пробега в 80-100 тыс. км.

Автомобиль оснащен богатым набором электроники, включая фирменную систему ProPilot, что делает его привлекательным вариантом на российском рынке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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