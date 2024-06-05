Большинство россиян (78%) никогда не были за рулем электрокара, однако 40% готовы пересесть на электромобили при условии развитой инфраструктуры, как показал опрос группы "Ренессанс страхование".
Более половины (57%) респондентов отметили рост популярности электромобилей, особенно в крупных городах с хорошей инфраструктурой, таких как Москва и Санкт-Петербург.
Из тех, кто пробовал электромобили, 60% дали положительные отзывы, отмечая низкий уровень шума, дизайн и экологичность. Дизайн электрокаров вызывает разные реакции: 32% считают его футуристичным, а другие не видят в нем ничего особенного. Среди недостатков выделяют высокую мощность, малый запас хода, долгую зарядку и высокую стоимость содержания.
Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов подчеркнул, что электрокары в основном являются элитными автомобилями стоимостью выше 5,5 млн рублей и чаще используются как второй автомобиль в семье. Интерес к электромобилям наиболее выражен среди автолюбителей в возрасте 31-35 лет (66%) и 41-45 лет (39%), в то время как среди старших участников (старше 55 лет) он составляет лишь 18%.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.