40% россиян готовы отказаться от бензина ради электрокаров

Исследование: россияне готовы пересесть на электромобили при развитой инфраструктуре

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Большинство россиян (78%) никогда не были за рулем электрокара, однако 40% готовы пересесть на электромобили при условии развитой инфраструктуры, как показал опрос группы "Ренессанс страхование".

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Более половины (57%) респондентов отметили рост популярности электромобилей, особенно в крупных городах с хорошей инфраструктурой, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Из тех, кто пробовал электромобили, 60% дали положительные отзывы, отмечая низкий уровень шума, дизайн и экологичность. Дизайн электрокаров вызывает разные реакции: 32% считают его футуристичным, а другие не видят в нем ничего особенного. Среди недостатков выделяют высокую мощность, малый запас хода, долгую зарядку и высокую стоимость содержания.

Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов подчеркнул, что электрокары в основном являются элитными автомобилями стоимостью выше 5,5 млн рублей и чаще используются как второй автомобиль в семье. Интерес к электромобилям наиболее выражен среди автолюбителей в возрасте 31-35 лет (66%) и 41-45 лет (39%), в то время как среди старших участников (старше 55 лет) он составляет лишь 18%.