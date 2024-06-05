Европейские машины исчезают с рынка: почему цены взлетели до небес

Дефицит европейских автомобилей на вторичном рынке России: причины и последствия

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Этой весной на российском вторичном авторынке наблюдается дефицит европейских автомобилей, особенно молодых седанов и хэтчбеков. Владельцы не торопятся продавать свои машины, что привело к сокращению предложений и увеличению цен. В то же время спрос на такие автомобили остается высоким, что только усиливает рост цен.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на разнообразие предложений от японских, корейских и китайских производителей, автомобилисты продолжают отдавать предпочтение европейским моделям. Европейские машины ценятся за устойчивость к коррозии и надежные подвески. Однако у них есть и недостатки, такие как низкая надежность турбомоторов и роботизированных коробок передач.

По мере старения автомобилей, надежность становится основным фактором выбора, и тут европейские и корейские модели находятся на одном уровне. Однако массовые корейские авто с атмосферными двигателями и гидроавтоматами считаются более долговечными. Несмотря на это, спрос на европейские машины с пробегом до 100 тыс. километров остается высоким.

Таким образом, текущая ситуация на рынке свидетельствует о приверженности российских автолюбителей к европейским маркам, несмотря на рост цен и ограниченные предложения.