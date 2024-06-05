Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы личные качества, снижающие риски развития деменции
На проблемы с пищеварением указывает потеря веса и головные боли
Алек Болдуин, его жена и семеро детей снимутся в реалити-шоу
Volvo запускает первый в мире "паспорта батарей" для электромобилей EX90
Эксперт Никитин: на тренажёрах запрещено заниматься людям с сердечными заболеваниями
News18.com: на завтрак ребёнок должен получать клетчатку и цельнозерновые продукты
Сэндвич с ретинолом: инновационный метод для ухода за кожей
Фермеры пригнали трактора в Брюссель, чтобы выразить протест против зеленой политики
Российская тревел-блогер посетила Гавайи и описала его как большую деревню
Российские Lada теперь будут собирать в Египте

"АвтоВАЗ" и GV Investments начнут сборку автомобилей Lada в Египте

0:45
Авто

Российская компания "АвтоВАЗ" и египетская GV Investments заключили договор о партнерстве, по которому египетская сторона получила право на сборку автомобилей марки Lada.

"АвтоВАЗ" и GV Investments начнут сборку автомобилей Lada в Египте
Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Rom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С 2025 года в египетском городе Тарбул начнется серийное производство от 50 до 70 тысяч автомобилей Lada ежегодно. Новый завод будет занимать площадь в 200 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир, отметив важность данного соглашения для обеих сторон. Ожидается, что проект значительно укрепит позиции Lada на международном рынке и создаст новые рабочие места в Египте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Сэндвич с ретинолом: инновационный метод для ухода за кожей
Фермеры пригнали трактора в Брюссель, чтобы выразить протест против зеленой политики
Российская тревел-блогер посетила Гавайи и описала его как большую деревню
Кэмерон Диас представила свой бренд органического вина
Эксперты ответили, почему кошка намеренно ложится на хозяйское место
Проспект Ямашева в Казани назван самой дорогой улицей России
Композиция Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка" может быть проверена
Специалисты по автострахованию обозначили основную проблему в сфере ОСАГО
Создатели "Ёжика в тумане" применили эффект из восточного театра теней
Экспертное руководство: где сэкономить на обслуживании автомобиля без риска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников