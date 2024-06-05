Российские Lada теперь будут собирать в Египте

"АвтоВАЗ" и GV Investments начнут сборку автомобилей Lada в Египте

0:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Российская компания "АвтоВАЗ" и египетская GV Investments заключили договор о партнерстве, по которому египетская сторона получила право на сборку автомобилей марки Lada.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Rom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С 2025 года в египетском городе Тарбул начнется серийное производство от 50 до 70 тысяч автомобилей Lada ежегодно. Новый завод будет занимать площадь в 200 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир, отметив важность данного соглашения для обеих сторон. Ожидается, что проект значительно укрепит позиции Lada на международном рынке и создаст новые рабочие места в Египте.