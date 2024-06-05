Стало известно, как сэкономить на ТО и не повредить машине
Экспертное руководство: где сэкономить на обслуживании автомобиля без риска
1:06
Средний чек по обслуживанию автомобилей в первом квартале текущего года вырос на 29%, достигнув отметки в 9 тыс. 400 рублей.
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
В беседе с "Российской газетой" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал, как сэкономить на ТО, не рискуя безопасностью:
- Салонный фильтр: можно выбрать недорогие фильтры известных брендов без ущерба для автомобиля.
- Масляный и топливный фильтры: лучше использовать оригинальные, так как они влияют на состояние двигателя.
- Воздушный фильтр: допустимо использовать качественную альтернативу.
- Лампы и щетки стеклоочистителей: можно выбрать доступные по цене варианты от проверенных производителей.
- Запчасти, не стоит экономить: покрышки, рулевые компоненты, детали подвески, моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкость.
Эти советы помогут владельцам автомобилей сэкономить на ТО, не подвергая свои машины риску и обеспечивая им безопасность на дороге.
Новости об авто
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.