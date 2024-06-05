Стало известно, как сэкономить на ТО и не повредить машине

Экспертное руководство: где сэкономить на обслуживании автомобиля без риска

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Средний чек по обслуживанию автомобилей в первом квартале текущего года вырос на 29%, достигнув отметки в 9 тыс. 400 рублей.

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В беседе с "Российской газетой" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал, как сэкономить на ТО, не рискуя безопасностью:

Салонный фильтр: можно выбрать недорогие фильтры известных брендов без ущерба для автомобиля.

Масляный и топливный фильтры: лучше использовать оригинальные, так как они влияют на состояние двигателя.

Воздушный фильтр: допустимо использовать качественную альтернативу.

Лампы и щетки стеклоочистителей: можно выбрать доступные по цене варианты от проверенных производителей.

Запчасти, не стоит экономить: покрышки, рулевые компоненты, детали подвески, моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкость.

Эти советы помогут владельцам автомобилей сэкономить на ТО, не подвергая свои машины риску и обеспечивая им безопасность на дороге.