Секреты успешного ремонта: 7 важных шагов для владельцев китайских машин

Экспертное руководство: как избежать проблем с ремонтом китайских автомобилей в Росси

В России увеличивается спрос на китайские автомобили, но с этим возникают вопросы о качестве сервиса и запчастей. Руководитель маркетплейса ПЭК Сергей Буров делился с изданием "Вести Подмосковья" рекомендациями по выбору сервиса и эффективному взаимодействию с ним:

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Выбор сервисного центра: обращайте внимание на техническую базу, опыт работы с китайскими брендами и профессионализм персонала. Проверка места ремонта: оцените чистоту и порядок на площадке, это отражает качество сервиса. Качество запчастей: убедитесь, что используются высококачественные запчасти, проверьте их сертификацию. Сравнение цен: изучите цены на запчасти, возможно, их стоимость в СТО завышена. Определение времени ремонта: уточните ориентировочные сроки работ и возможные задержки. Проверка гарантии: узнайте, какая гарантия предоставляется на работы и запчасти. Оценка профессионализма: задавайте вопросы о ремонте и требуйте объяснений, чтобы определить уровень компетентности сотрудников.

Прежде чем выбрать сервисный центр, ознакомьтесь с отзывами клиентов в интернете, чтобы получить объективную информацию о качестве предоставляемых услуг.