Лучшие внедорожники, которые удивят вас ценой

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5 самых доступных рамных внедорожников в России в июне 2024 года

Авто

В автомобильной индустрии существует постоянное противостояние между кроссоверами с несущим кузовом и рамными внедорожниками. Первые предлагают легкость и управляемость, а вторые — прочность и высокую проходимость. В данной статье журнал 110 km.ru рассматривает пять самых доступных рамных внедорожников на российском рынке.

5 самых доступных рамных внедорожников в России в июне 2024 года
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0
  • УАЗ Hunter, представленный в 2003 году, сохраняет свою популярность, особенно в базовой комплектации, стоимость которой составляет от 1 210 000 рублей.
  • Oting Паладин, вариант рамного Nissan Terra, предлагает мощный двигатель и 8-диапазонный автомат, стоимость начинается от 3 799 000 рублей.
  • Tank 300, замена Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero на российском рынке, предлагает различные комплектации, начиная от 4 099 000 рублей.
  • Haval H9, полноразмерный внедорожник, доступен от 4 099 000 рублей, предлагая бензиновый турбомотор и полный привод.
  • BAIC BJ40, "китайский Jeep Wrangler", предлагает бензиновую и дизельную версии, стартуя от 4 350 000 рублей.

Эти внедорожники предоставляют выбор между различными вариантами и ценовыми категориями, обеспечивая потребителям широкий спектр вариантов для выбора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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