Неожиданная угроза: почему нельзя заправлять бак до отказа в жару

Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару

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Полностью заправленный бак автомобиля в условиях высоких летних температур может стать причиной пожара, об этом сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Не рекомендуется заполнять бак бензином до предела в жару. Существует риск повышения внутреннего давления в топливном баке, что может привести к выдавливанию топлива через вентиляционный клапан. Это значительно увеличивает вероятность пожара. Поэтому лучше не заправлять бак до максимума в жаркую погоду", — предупреждает специалист.

Родионов также отметил, что высокие температуры могут негативно повлиять на шины автомобиля. Под воздействием прямых солнечных лучей структура шин изменяется, на боковых поверхностях могут появляться трещины.

В результате сцепление с дорогой ухудшается, добавляет эксперт.

Для предотвращения подобных проблем не рекомендуется оставлять автомобиль на длительное время под прямыми солнечными лучами, особенно в жару. Чтобы избежать поломки системы кондиционирования, следует постепенно снижать температуру в салоне.

Перед поездкой рекомендуется проветрить салон, а затем включить режим рециркуляции, когда температура внутри станет комфортной.

Эти меры помогут продлить срок службы климатической системы, заключил Родионов.