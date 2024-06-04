Как летняя жара "убивает" автомобиль

Интенсивная работа кондиционера в жаркую погоду и высокая температура воздуха могут негативно сказаться на автомобильном аккумуляторе. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", как продлить его срок службы.
Он пояснил, что высокая температура ускоряет испарение жидкости в батарее, а усиленная работа кондиционера увеличивает нагрузку на аккумулятор.
"Чтобы сохранить ресурс аккумулятора, рекомендую совершать более длительные поездки. По крайней мере, раз в неделю проезжайте 30-50 км, чтобы зарядить батарею во время движения", — посоветовал Никита Родионов.
Также он отметил, что жаркая погода может привести к перегреву или даже "закипанию" тормозов.
"Частые торможения на крутых уклонах усиливают эффект жары. Могут перегреваться поршни суппортов и цилиндры, а также появляться течи в тормозных патрубках", — объяснил Никита Родионов.
Чтобы избежать таких проблем, эксперт рекомендовал автовладельцам заранее провести диагностику всей тормозной системы и следить за уровнем тормозной жидкости, которую лучше менять до начала жаркого сезона.
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