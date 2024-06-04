Как летняя жара "убивает" автомобиль

Автоэксперт Родионов: летняя жара может вывести аккумулятор автомобиля из строя

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Интенсивная работа кондиционера в жаркую погоду и высокая температура воздуха могут негативно сказаться на автомобильном аккумуляторе. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", как продлить его срок службы.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он пояснил, что высокая температура ускоряет испарение жидкости в батарее, а усиленная работа кондиционера увеличивает нагрузку на аккумулятор.

"Чтобы сохранить ресурс аккумулятора, рекомендую совершать более длительные поездки. По крайней мере, раз в неделю проезжайте 30-50 км, чтобы зарядить батарею во время движения", — посоветовал Никита Родионов.

Также он отметил, что жаркая погода может привести к перегреву или даже "закипанию" тормозов.

"Частые торможения на крутых уклонах усиливают эффект жары. Могут перегреваться поршни суппортов и цилиндры, а также появляться течи в тормозных патрубках", — объяснил Никита Родионов.

Чтобы избежать таких проблем, эксперт рекомендовал автовладельцам заранее провести диагностику всей тормозной системы и следить за уровнем тормозной жидкости, которую лучше менять до начала жаркого сезона.