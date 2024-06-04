При обслуживании автомобиля можно сэкономить на салонном фильтре

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Опытные водители знают, что даже при стандартном плановом техобслуживании автомобиля можно сэкономить. Как сделать это правильно и без ущерба для машины, рассказал директор департамента механического ремонта дилера "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

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"Есть запчасти и расходные материалы, на которых можно сэкономить без ущерба для состояния автомобиля, такие как салонный фильтр. Владелец автомобиля может выбрать недорогую продукцию известных брендов," — отметил Вадим Стрельбицкий.

Однако, по его словам, на масляном и топливном фильтрах экономить не стоит. Он подчеркнул, что их необходимо менять на оригинальные, так как эти расходники очень важны и экономия на них может привести к серьезным проблемам с двигателем.

"Воздушный фильтр также важен, но при его замене допустимо использовать качественную альтернативу," — добавил Стрельбицкий.

Среди других расходных материалов, на которых можно сэкономить, эксперт назвал лампы для фар и фонарей, а также щетки стеклоочистителя. Однако последние требуют регулярной замены для обеспечения наилучшей видимости водителю в любую погоду.

В завершение, Вадим Стрельбицкий подчеркнул, что на некоторых запчастях экономить крайне нежелательно. К ним относятся элементы подвески, компоненты рулевой системы, шины, моторное масло, антифриз и тормозная жидкость.