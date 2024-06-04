5 способов победить ослепляющее солнце за рулем: рекомендации от экспертов

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В ГИБДД назвали 4 способа избавиться от ослепления солнечным светом на дороге

2:11
Авто

В ясные летние дни водители часто сталкиваются с проблемой ослепления, что затрудняет контроль за дорожной обстановкой. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru предложил эффективные способы справиться с этой неприятностью.

В ГИБДД назвали 4 способа избавиться от ослепления солнечным светом на дороге
Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Солнцезащитные очки играют важную роль в защите от солнечных лучей — это факт. Однако, когда солнце находится низко над горизонтом, то есть рано утром или поздно вечером, оно может ослепить водителя. В это время окружающие объекты отбрасывают длинные тени, что делает их менее заметными. Черные солнцезащитные очки могут еще больше затемнить такие участки, усложняя визуальное восприятие.

Для борьбы с этой проблемой в каждом автомобиле предусмотрен козырек, который должен защищать от солнечных лучей. Но на практике его одного недостаточно, и нужны дополнительные меры для борьбы с бликами.

Во-первых, важно следить за состоянием стекла и стеклоочистителей. Ослепление часто связано не только с прямыми солнечными лучами, но и с отражениями от грязи и сколов на лобовом стекле. Это может создать перед глазами водителя эффект, из-за которого можно не заметить пешехода или даже большой грузовик.

Если замена лобового стекла не планируется, можно бороться с грязью. Для этого нужны хорошие стеклоочистители с новыми гибкими резинками и достаточный запас омывающей жидкости с мощными моющими свойствами. Иногда полезно остановиться и протереть стекло тряпкой.

Если после тщательной очистки стекла солнце все еще светит в глаза, можно поднять водительское сиденье как можно выше для улучшения обзорности. Также можно надеть кепку, чтобы её козырек заменил функцию стандартного противосолнечного козырька.

Других участников движения тоже можно использовать для защиты от ослепления. Иногда полезно ехать рядом с большими грузовиками или автобусами, чтобы укрыться в их тени. Они обычно двигаются медленнее легковых автомобилей, что дает больше времени на реакцию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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