Рабочая неделя для многодетных матерей может стать короче

В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

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В Государственной думе России готовится законопроект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин, имеющих двоих и более детей. Инициатива, разработанная группой депутатов из фракции ЛДПР, предусматривает уменьшение рабочего времени на один час в неделю для матерей с детьми до 18 лет. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Планируется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс России. Это предложение направлено на предоставление женщинам возможности уделять больше времени семье и детям, учитывая их эмоциональное и физическое состояние. Законопроект вступит в силу, если другие нормативные акты не предусматривают более короткую рабочую неделю для таких работников.