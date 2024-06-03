Toyota отзывает тысячи автомобилей: проверьте свой VIN-код

Toyota отзывает 3 864 автомобиля в России из-за проблем с трансмиссией

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ООО "Тойота мотор" отзывает 3 864 автомобиля моделей Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных с 30 сентября 2021 года по настоящее время, сообщает "Росстандарт".

Фото: Wikipedia by M 93

Проблема связана с конструкцией диска тормозной муфты, из-за которой часть мощности двигателя может продолжать передаваться на колеса при переключении трансмиссии в нейтральное положение.

Владельцы отзываемых автомобилей будут уведомлены о необходимости посетить ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Также они могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сравнив VIN-код на сайте "Росстандарта".