Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, как кормить щенка
Крупнейший немецкий туроператор FTI Touristik объявил о банкротстве
В России наблюдается рост популярности загородного жилья
Никита Пресняков продает подаренную Аллой Пугачёвой дачу в Истре за 125 миллионов
Страховой полис без сюрпризов: что нужно знать перед подписанием договора
The Astronomical: оптимальным местом для лунной базы является Южный полюс
Недостаточное употребление воды влияет на настроение
ФАС совместно с Минсельхоз будет разбираться, почему повысились цены на клубнику
Вот из-за чего растёт пырей в огороде
Toyota отзывает тысячи автомобилей: проверьте свой VIN-код

Toyota отзывает 3 864 автомобиля в России из-за проблем с трансмиссией

0:45
Авто

ООО "Тойота мотор" отзывает 3 864 автомобиля моделей Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных с 30 сентября 2021 года по настоящее время, сообщает "Росстандарт".

Toyota отзывает 3 864 автомобиля в России из-за проблем с трансмиссией
Фото: Wikipedia by M 93

Проблема связана с конструкцией диска тормозной муфты, из-за которой часть мощности двигателя может продолжать передаваться на колеса при переключении трансмиссии в нейтральное положение.

Владельцы отзываемых автомобилей будут уведомлены о необходимости посетить ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Также они могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сравнив VIN-код на сайте "Росстандарта".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли

Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.

Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Главное, не навредить во время полива
Как правильно поливать помидоры в жару
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как кормить щенка
Крупнейший немецкий туроператор FTI Touristik объявил о банкротстве
В России наблюдается рост популярности загородного жилья
Никита Пресняков продает подаренную Аллой Пугачёвой дачу в Истре за 125 миллионов
Страховой полис без сюрпризов: что нужно знать перед подписанием договора
The Astronomical: оптимальным местом для лунной базы является Южный полюс
Недостаточное употребление воды влияет на настроение
ФАС совместно с Минсельхоз будет разбираться, почему повысились цены на клубнику
Вот из-за чего растёт пырей в огороде
Покалывание кожи при уходе за лицом: сигнал, который не стоит игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников