Toyota отзывает тысячи автомобилей: проверьте свой VIN-код

ООО "Тойота мотор" отзывает 3 864 автомобиля моделей Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных с 30 сентября 2021 года по настоящее время, сообщает "Росстандарт".
Проблема связана с конструкцией диска тормозной муфты, из-за которой часть мощности двигателя может продолжать передаваться на колеса при переключении трансмиссии в нейтральное положение.
Владельцы отзываемых автомобилей будут уведомлены о необходимости посетить ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Также они могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сравнив VIN-код на сайте "Росстандарта".
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