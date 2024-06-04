Взрыв продаж LADA: в мае продано более 40 тысяч машин

Продажи автомобилей LADA в России выросли на 70,7% в мае 2024 года

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В мае 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей LADA в России достигли 40 813 единиц, что на 70,7% больше, чем в мае 2023 года.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

За первые пять месяцев 2024 года официальные дилеры LADA продали 177 927 автомобилей, что на 53,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Модель LADA Vesta установила рекорд с 15 009 проданных машин в мае и общим числом 51 768 за пять месяцев.

LADA Granta в мае была продана в количестве 18 023 единиц, а за пять месяцев — 82 219 единиц. Продажи внедорожников NIVA Legend и NIVA Travel также выросли, составив 3 261 и 3 919 единиц в мае соответственно. Коммерческие автомобили LADA показали значительный рост — 593 проданных машины в мае и 2 475 за первые пять месяцев 2024 года.