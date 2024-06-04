Продажи китайских авто в России бьют рекорды: узнайте лидеров

Chery и Geely стали лидерами спроса на китайские автомобили в России весной 2024 года

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты портала Авито Авто проанализировали весенние данные по предложениям, спросу и ценам на китайские автомобили в России. Лидером по спросу среди новых автомобилей стала Chery, а среди подержанных — Geely.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Количество объявлений о продаже новых китайских машин выросло на 175,1% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость составила 3 020 000 рублей. Chery лидирует с 20,09% предложений, за ней следуют Haval и Geely. Спрос на новые китайские автомобили вырос на 170,4%, с Chery, Haval и Geely в лидерах.

В сегменте подержанных авто предложение увеличилось на 71,6%, со средней ценой 2 150 000 рублей. Geely также лидирует в предложении подержанных машин, за ней следуют Chery и Haval. Спрос на подержанные китайские автомобили вырос на 15,2%, с Geely и Chery на первых местах.