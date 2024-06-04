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Лучший кроссовер за 2 миллиона — Volkswagen Touareg второго поколения

Эксперт назвал Volkswagen Touareg одним из лучших больших кроссоверов с пробегом

Авто

Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулем", провел мониторинг вторичного авторынка и выделил несколько больших кроссоверов с пробегом стоимостью около 2 миллионов рублей, подходящих для покупки.

Эксперт назвал Volkswagen Touareg одним из лучших больших кроссоверов с пробегом
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Одним из лучших вариантов назван Volkswagen Touareg второго поколения. За эту сумму можно найти экземпляры 8-9 лет с пробегом менее 150 тысяч км. Эти автомобили обладают стойким к коррозии кузовом, прочной подвеской и хорошим оснащением.

Touareg оснащен надежным 3,6-литровым атмосферным двигателем VR6 и 3,0-литровым дизелем, работающими более 400 тысяч км без серьезных поломок. Однако, кроссовер имеет высокий расход топлива, дорогие запчасти и высокие налоги.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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