Не упустите шанс: кроссоверы CHERY TIGGO со скидками до 200 000 рублей для семей

CHERY расширяет программу "Семейный автомобиль" с выгодой до 200 000 рублей

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Компания CHERY объявила о продлении и расширении программы "Семейный автомобиль" до 30 июня 2024 года, которая распространяется на кроссоверы серии TIGGO и позволяет получить дополнительную выгоду до 200 000 рублей.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Программа доступна для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. При приобретении модели TIGGO 4 PRO можно сэкономить 70 000 рублей, TIGGO 7 PRO — 150 000 рублей, а семиместного TIGGO 8 — 200 000 рублей.

Дополнительно доступны программы "Прямая скидка" и TRADE-IN, что делает покупку еще более выгодной. Все комплектации и цвета автомобилей участвуют в акции, что позволяет выбрать идеальный вариант для семейного бюджета.