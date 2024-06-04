Не упустите шанс: кроссоверы CHERY TIGGO со скидками до 200 000 рублей для семей

Компания CHERY объявила о продлении и расширении программы "Семейный автомобиль" до 30 июня 2024 года, которая распространяется на кроссоверы серии TIGGO и позволяет получить дополнительную выгоду до 200 000 рублей.
Программа доступна для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. При приобретении модели TIGGO 4 PRO можно сэкономить 70 000 рублей, TIGGO 7 PRO — 150 000 рублей, а семиместного TIGGO 8 — 200 000 рублей.
Дополнительно доступны программы "Прямая скидка" и TRADE-IN, что делает покупку еще более выгодной. Все комплектации и цвета автомобилей участвуют в акции, что позволяет выбрать идеальный вариант для семейного бюджета.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?