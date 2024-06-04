"Китайские фейки больше не пройдут!": АвтоВАЗ требует изменений в субсидиях на электрокары

АвтоВАЗ настаивает на локализации для доступа к субсидиям на электромобили

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Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак заявил о необходимости критерия локализации для доступа производителей электромобилей к государственным субсидиям.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, сейчас одинаковый доступ к льготному кредитованию имеют как электромобили, полностью произведенные в России, так и китайские, собранные минимальными усилиями в стране. Громак подчеркнул, что такие машины не относятся к российскому производству.

Минпромторг уже пообещал сократить субсидии для производителей, не использующих отечественные компоненты. АвтоВАЗ планирует начать серийный выпуск электрокара LADA Largus до конца лета, с запасом хода до 390 км по циклу NEDC, что в реальности составляет 260-280 км.