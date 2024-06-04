"Китайские фейки больше не пройдут!": АвтоВАЗ требует изменений в субсидиях на электрокары

Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак заявил о необходимости критерия локализации для доступа производителей электромобилей к государственным субсидиям.
По его словам, сейчас одинаковый доступ к льготному кредитованию имеют как электромобили, полностью произведенные в России, так и китайские, собранные минимальными усилиями в стране. Громак подчеркнул, что такие машины не относятся к российскому производству.
Минпромторг уже пообещал сократить субсидии для производителей, не использующих отечественные компоненты. АвтоВАЗ планирует начать серийный выпуск электрокара LADA Largus до конца лета, с запасом хода до 390 км по циклу NEDC, что в реальности составляет 260-280 км.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?