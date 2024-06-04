Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба: Что ждёт зрителей и конкурсантов?
Лечение легендарного гонщика Михаэля Шумахера обходится его семье очень дорого
Ксения Бородина показала, как доит корову
Тосты с сахаром и корицей: десерт на скорую руку
Эти растения будут дружить со щавелем
Понимаем тренд контуринга волос: внимание деталей
Кинологи рассказали, почему собака трогает человека лапой
В Европе появились клещи-монстры, которые переносят опасное заболевание
Microsoft отключила больше половины корпоративных клиентов в России
Россияне стали избавляться от китайских автомобилей

Продажа подержанных китайских автомобилей в России выросла на 71,6% весной 2024 года

0:53
Авто

Весной 2024 года предложение по перепродаже подержанных китайских автомобилей в России выросло на 71,6% по сравнению с прошлым годом. Спрос на эти машины увеличился на 15,2%. Наибольший интерес вызвали автомобили марки Geely, на долю которых пришлось 22,7% предложений.

Продажа подержанных китайских автомобилей в России выросла на 71,6% весной 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Следом идут Chery (21,3%), Haval (10%) и Changan (7,4%). Средняя цена подержанных Geely составляет 2,4 млн рублей, Chery — 1,6 млн рублей, а Haval — 2,2 млн рублей. Аналитики связывают рост спроса и предложения с увеличением популярности китайских автомобилей среди российских покупателей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Microsoft отключила больше половины корпоративных клиентов в России
В разных советских мультфильмах встречались персонажи с одинаковой внешностью
Президенту Франции Макрону предложили самому воевать на Украине
У Индии есть все шансы стать площадкой мирового офиса
Стало известно, как ухаживать за шерстью кошки
АвтоВАЗ настаивает на локализации для доступа к субсидиям на электромобили
Три мифа о брекетах, в которые мы все еще верим
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют
Яна Рудковская вывезла свою маму на отдых на Мальдивы
Как приготовить маффины с корицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников