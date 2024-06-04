Россияне стали избавляться от китайских автомобилей

Весной 2024 года предложение по перепродаже подержанных китайских автомобилей в России выросло на 71,6% по сравнению с прошлым годом. Спрос на эти машины увеличился на 15,2%. Наибольший интерес вызвали автомобили марки Geely, на долю которых пришлось 22,7% предложений.
Следом идут Chery (21,3%), Haval (10%) и Changan (7,4%). Средняя цена подержанных Geely составляет 2,4 млн рублей, Chery — 1,6 млн рублей, а Haval — 2,2 млн рублей. Аналитики связывают рост спроса и предложения с увеличением популярности китайских автомобилей среди российских покупателей.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?