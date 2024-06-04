Раскрыты самые популярные цвета подержанных авто в Росси: почему белый побеждает

Аналитики сервиса "Автокод Профи" определили самые популярные цвета автомобилей с пробегом на российском рынке. С 20 по 26 мая было проведено 28 тысяч проверок подержанных автомобилей.
Лидерами по количеству проверок стали Toyota Camry, Kia Rio и Ford Focus. Наиболее предпочтительным цветом оказался белый, который выбирают 21% покупателей. На втором месте — черный (19%), а третье место делят серые и синие автомобили (по 11%). Менее популярны серебристые, красные, коричневые и зеленые машины.
Вадим Адиев, специалист с 20-летним стажем, отметил, что неброские цвета предпочитаются из-за меньшей необходимости частой мойки, а светлые автомобили более популярны в южных регионах.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?