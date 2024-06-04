Раскрыты самые популярные цвета подержанных авто в Росси: почему белый побеждает

Белые и черные автомобили лидируют на рынке подержанных машин в России

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Аналитики сервиса "Автокод Профи" определили самые популярные цвета автомобилей с пробегом на российском рынке. С 20 по 26 мая было проведено 28 тысяч проверок подержанных автомобилей.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Лидерами по количеству проверок стали Toyota Camry, Kia Rio и Ford Focus. Наиболее предпочтительным цветом оказался белый, который выбирают 21% покупателей. На втором месте — черный (19%), а третье место делят серые и синие автомобили (по 11%). Менее популярны серебристые, красные, коричневые и зеленые машины.

Вадим Адиев, специалист с 20-летним стажем, отметил, что неброские цвета предпочитаются из-за меньшей необходимости частой мойки, а светлые автомобили более популярны в южных регионах.