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Дорожные камеры по-новому: что изменится с 1 сентября?

Новые правила использования дорожных камер в России вступят в силу с 1 сентября

0:50
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Правительство России утвердило новые правила использования комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые вступят в силу с 1 сентября.

Новые правила использования дорожных камер в России вступят в силу с 1 сентября
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно новым требованиям, данные с дорожных камер будут передаваться в информсистему МВД "Паутина" без промежуточной обработки и хранения. Камеры будут устанавливаться только в определенных местах, таких как аварийно опасные участки, перекрестки и зоны с запретом стоянки, а расстояние между стационарными камерами в населенных пунктах должно быть не менее 1 км, за городом — не менее 5 км, за исключением перекрестков и других особо опасных зон.

Камеры также можно размещать в зонах дорожных работ, с обязательным указанием этих мест в проектах организации дорожного движения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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