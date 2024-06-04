Дорожные камеры по-новому: что изменится с 1 сентября?

Новые правила использования дорожных камер в России вступят в силу с 1 сентября

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Правительство России утвердило новые правила использования комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые вступят в силу с 1 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно новым требованиям, данные с дорожных камер будут передаваться в информсистему МВД "Паутина" без промежуточной обработки и хранения. Камеры будут устанавливаться только в определенных местах, таких как аварийно опасные участки, перекрестки и зоны с запретом стоянки, а расстояние между стационарными камерами в населенных пунктах должно быть не менее 1 км, за городом — не менее 5 км, за исключением перекрестков и других особо опасных зон.

Камеры также можно размещать в зонах дорожных работ, с обязательным указанием этих мест в проектах организации дорожного движения.