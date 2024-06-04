11 миллионов авто под защитой "ЭРА-ГЛОНАСС": сколько жизней спасено?

За 9 лет с момента запуска государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в России к ней подключилось 11 миллионов автомобилей.
В пресс-службе АО "ГЛОНАСС" сообщили, что с начала 2024 года количество машин с установленной кнопкой SOS увеличилось почти на 800 тысяч, а за весь 2023 год — на 1 миллион.
Система позволяет экстренным службам получать данные о ДТП всего за 19 секунд, что помогает соблюдать правило "золотого часа" в медицине катастроф. Это критически важно для сохранения здоровья и спасения жизней пострадавших водителей и пассажиров в первые 60 минут после аварии.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?