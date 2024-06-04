11 миллионов авто под защитой "ЭРА-ГЛОНАСС": сколько жизней спасено?

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" подключила 11 миллионов автомобилей за 9 лет

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За 9 лет с момента запуска государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в России к ней подключилось 11 миллионов автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В пресс-службе АО "ГЛОНАСС" сообщили, что с начала 2024 года количество машин с установленной кнопкой SOS увеличилось почти на 800 тысяч, а за весь 2023 год — на 1 миллион.

Система позволяет экстренным службам получать данные о ДТП всего за 19 секунд, что помогает соблюдать правило "золотого часа" в медицине катастроф. Это критически важно для сохранения здоровья и спасения жизней пострадавших водителей и пассажиров в первые 60 минут после аварии.