Китайские внедорожники Tank захватывают Россию: продажи взлетели на 368%

Продажи китайских внедорожников Tank в России выросли на 368% в апреле

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В апреле 2024 года продажи китайских внедорожников марки Tank в России резко увеличились, достигнув 2 417 проданных автомобилей, что на 368% больше по сравнению с апрелем 2023 года.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Особенно популярны модели Tank 300 и Tank 500, которых было продано 1 336 и 1 073 экземпляра соответственно. Эти модели показали значительный рост продаж: на 259% для Tank 300 и на 640% для Tank 500 по сравнению с предыдущим годом.

Также в России были проданы первые восемь экземпляров модели Tank 400, которая пока ввозится неофициально. Официальный выход этой модели на рынок РФ и ее стоимость пока неизвестны.