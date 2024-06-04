Китайские внедорожники Tank захватывают Россию: продажи взлетели на 368%

В апреле 2024 года продажи китайских внедорожников марки Tank в России резко увеличились, достигнув 2 417 проданных автомобилей, что на 368% больше по сравнению с апрелем 2023 года.
Особенно популярны модели Tank 300 и Tank 500, которых было продано 1 336 и 1 073 экземпляра соответственно. Эти модели показали значительный рост продаж: на 259% для Tank 300 и на 640% для Tank 500 по сравнению с предыдущим годом.
Также в России были проданы первые восемь экземпляров модели Tank 400, которая пока ввозится неофициально. Официальный выход этой модели на рынок РФ и ее стоимость пока неизвестны.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?