Каждый четвертый водитель рискует: штрафы и лишения прав за ДТП с дикими животными

Эксперты рассказали, как правильно действовать при столкновении с диким животным

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Смертность в ДТП с участием диких животных растёт каждый год. В результате страдают не только люди, но и сами животные, которым зачастую невозможно помочь. Специалисты дали советы автолюбителям, попавшим в такие ситуации.

Фото: Wikipedia by Joe MiGo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Половина инцидентов происходит по вине водителей, причём около трети столкновений связаны с нарушением ПДД. Исследование 2022 года показало, что наиболее частой причиной наездов на животных является нарушение пункта 10.1 — превышение скорости.

По данным ГИБДД, почти каждый четвертый водитель допускает эту ошибку.

ДТП с диким животным вызывает ущерб, который водитель обязан возместить государству. Размер компенсации зависит от вида животного и обстоятельств аварии и может варьироваться от 100 рублей до 180 тысяч.

Эксперты не рекомендуют покидать место аварии, так как это может привести к лишению водительских прав на полтора года.

Правильное оформление ДТП может помочь покрыть сумму компенсации с помощью полиса ОСАГО. Адвокат движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько отмечает, что лимита в 400 тысяч рублей по ОСАГО обычно достаточно для возмещения ущерба государству.

Однако ремонт автомобиля, пострадавшего при наезде на дикое животное, водитель оплачивает самостоятельно.

Зоозащитники призывают продолжать попытки помогать пострадавшим диким животным. Чем чаще их будут лечить, тем больше будет спасённых жизней и разработанных методов реабилитации.