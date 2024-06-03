Назван срок, когда китайские автомобили россиян начнут массово требовать ремонта

С начала 2024 года только 3% китайских автомобилей обслуживались на независимых СТО, но к концу 2025-го, когда закончится заводская гарантия, эта доля значительно увеличится. Этот прогноз озвучил на конференции ServiceAuto24 руководитель мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей.
По словам Маковея, в настоящее время на рынке станций техобслуживания существует несколько проблем, связанных с ремонтом ввезённых в Россию китайских автомобилей, в том числе привезённых "серым" способом. Среди них — отсутствие официальной технической гарантии, документации и каталогов запчастей, а также дефицит и долгая логистика поставок запчастей.
Кроме того, Маковей считает, что в ближайшие два года владельцы китайских автомобилей станут основными клиентами российских автосервисов, постепенно переходя от дилеров к независимым СТО.
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