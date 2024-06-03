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Назван срок, когда китайские автомобили россиян начнут массово требовать ремонта

Эксперт Маковей: китайские машины начнут массово требовать ремонта в 2025 году

1:01
Авто

С начала 2024 года только 3% китайских автомобилей обслуживались на независимых СТО, но к концу 2025-го, когда закончится заводская гарантия, эта доля значительно увеличится. Этот прогноз озвучил на конференции ServiceAuto24 руководитель мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей.

Эксперт Маковей: китайские машины начнут массово требовать ремонта в 2025 году
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По словам Маковея, в настоящее время на рынке станций техобслуживания существует несколько проблем, связанных с ремонтом ввезённых в Россию китайских автомобилей, в том числе привезённых "серым" способом. Среди них — отсутствие официальной технической гарантии, документации и каталогов запчастей, а также дефицит и долгая логистика поставок запчастей.

Кроме того, Маковей считает, что в ближайшие два года владельцы китайских автомобилей станут основными клиентами российских автосервисов, постепенно переходя от дилеров к независимым СТО.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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