Назван срок, когда китайские автомобили россиян начнут массово требовать ремонта

Эксперт Маковей: китайские машины начнут массово требовать ремонта в 2025 году

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С начала 2024 года только 3% китайских автомобилей обслуживались на независимых СТО, но к концу 2025-го, когда закончится заводская гарантия, эта доля значительно увеличится. Этот прогноз озвучил на конференции ServiceAuto24 руководитель мультибрендовой сети автосервисов Caready Михаил Маковей.

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По словам Маковея, в настоящее время на рынке станций техобслуживания существует несколько проблем, связанных с ремонтом ввезённых в Россию китайских автомобилей, в том числе привезённых "серым" способом. Среди них — отсутствие официальной технической гарантии, документации и каталогов запчастей, а также дефицит и долгая логистика поставок запчастей.

Кроме того, Маковей считает, что в ближайшие два года владельцы китайских автомобилей станут основными клиентами российских автосервисов, постепенно переходя от дилеров к независимым СТО.