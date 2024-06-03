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Как остановить трещину на лобовом стекле без дорогого ремонта

Треснуло лобовое стекло: что автомобилист должен сделать в первую очередь

1:14
Авто

Трещина на лобовом стекле автомобиля может возникнуть по разным причинам. К примеру, на стекло мог попасть камень или другой предмет. Также не стоит забывать о таком факторе, как перепад температур.

Треснуло лобовое стекло: что автомобилист должен сделать в первую очередь
Фото: flickr. com by Anthony DeLorenzo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Кроме того, треснувшее лобовое стекло часто является результатом мелких дорожно-транспортных происшествий. В любом случае водитель не должен игнорировать эту проблему.

Трещина ухудшает обзор и может стать источником множества других трудностей и опасностей.

Первое, что должен сделать водитель, — это как можно скорее заменить переднее стекло. К сожалению, не всегда удается это сделать сразу. Иногда не хватает времени, а иногда — денег.

Однако существует временное решение. Можно использовать прозрачный лак для ногтей. Как только автомобилист заметил трещину на ветровом стекле, он должен аккуратно нанести лак на поврежденный участок. Такая обработка значительно отсрочит момент, когда трещина начнет увеличиваться.

Иными словами, замену стекла можно отложить на некоторое время. Но затягивать с этой процедурой не стоит: лак решает проблему лишь временно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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